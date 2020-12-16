Ердоган про санкції США: атака на суверенітет Турції

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що санкції США є атакою на турецькій суверенітет. Раніше Вашингтон не застосовував санкції з акта CAATSA до союзників по НАТО.

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

"Він (закон США про протистояння супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), - ред.) був застосований вперше проти нашої країни. Це рішення - брутальна атака на суверенні права нашої країни", - заявив Ердоган.

Він також припустив, що США нібито не хочуть допустити прориву Туреччини в оборонній промисловості.

"Схоже, що аналогічні засоби використовувалися б і без С-400. Ми підемо своїм шляхом. Будемо працювати в два рази більше, ніж вчора", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Туреччини за покупку російських зенітних ракетних систем С-400. Під обмеження потрапили четверо чиновників і секретаріат оборонної промисловості Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не підтримує це рішення США.