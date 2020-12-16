Эрдоган о санкциях США: атака на суверенитет Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что санкции США являются атакой на турецкой суверенитет. Ранее Вашингтон не применял санкции из акта CAATSA к союзникам по НАТО.

Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

"Он (закон США о противостоянии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), - ред.) был применен впервые против нашей страны. Это решение - вопиющая атака на суверенные права нашей страны", - заявил Эрдоган.

Он также предположил, что США якобы не хотят допустить прорыва Турции в оборонной промышленности.

"Похоже, что аналогичные средства использовались бы и без С-400. Мы пойдем своим путем. Будем работать в два раза больше, чем вчера", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее США ввели санкции против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Под ограничения попали четверо чиновников и секретариат оборонной промышленности Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не поддерживает это решение США.