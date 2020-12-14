США ввели санкції проти Туреччини за покупку російських С-400

Сполучені Штати ввели санкції проти Туреччини. Зокрема, під обмеження потрапили четверо турецьких чиновників і управління оборонної індустрії країни.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції введені проти секретаріату оборонної промисловості Туреччини та його глави Ісмаїла Деміра.

Наголошується, що мова йде про закон CAATSA - закон "Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій".

"Сьогоднішні дії є чітким сигналом того, що Сполучені Штати повністю дотримуються розділу 231 CAATSA і не зазнають великих угод з російським сектором оборони та розвідки", - йдеться в заяві держсекретаря США Майк Помпео.

При цьому Помпео закликав Туреччини негайно вирішити проблему С-400 в координації зі Сполученими Штатами.

"Туреччина є цінним союзником і важливим партнером США у сфері регіональної безпеки, і ми прагнемо продовжити нашу багаторічну історію продуктивної оборони", - додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня Сполучених Штатів закликали ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з планованими випробуваннями російських ЗРК С-400.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка є членом НАТО, у 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Пізніше з'явилася інформація, що Туреччина збирається передати на вивчення США зенітні ракетні системи С-400, куплені нею у Росії, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння в Росії.

У червні члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроект, який пропонував ввести санкції проти Туреччини через набуття нею російських систем ППО С-400 всупереч принципам НАТО і закликів союзників.