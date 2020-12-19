RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Епіфаній назвав умову перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Автор: Анастасия Рокитна

Святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріє" церква та віряни. Згідно з даними соціології, українці проти перенесення дати.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол", - пояснив він.

За його словами, це питання часу: коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, "бо все це взаємопов’язано між собою".

"Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що ПЦУ перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовим. При цьому він додав, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РіздвоЄпіфаній