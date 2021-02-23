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Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 08:16
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины Фото: Северный поток-2 (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Эксперты разделили мнения по поводу последствий строительства газопровода "Северный поток-2" для Украины. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что это не станет катастрофой.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

По его словам, Россия не откажется полностью от украинской ГТС и она будет использоваться в качестве балансирующих мощностей при пиковых режимах, ремонтных работах или аварийных ситуациях.

"Без украинской ГТС РФ не сможет обеспечить выполнение в полном объеме своих экспортных контрактов", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что старт "Северного потока-2" наоборот, приведет к обнулению транзита через Украину.

"Будет задействована условная четверть или даже меньше мощностей нашей ГТС. Она из субъекта хозяйствования, который генерирует доходы, превратится в убыточную", - прогнозирует эксперт.

Он прогнозирует, что РФ сможет оправдать свой отказ от транзита через Украину из-за какой-то "аварии."

"Где-то "случайно" на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" происходит авария, ее ликвидируют, исследуют трубу и делают вывод, что труба изношена, ее надо выводить из эксплуатации, то есть весь маршрут", - сказал Гончар.

Напомним, Польша и Украина обратились к Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

После этого Министерство финансов США внесло в еще один список санкций судно "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток" в Балтийском море, и его владельца.

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Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
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Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине