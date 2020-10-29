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Двоє суддів КСУ виступили проти рішення щодо декларування

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 18:51
Двоє суддів КСУ виступили проти рішення щодо декларування Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України прийняв рішення щодо скасування низки антикорупційних норм та щодо декларування не одноголосно. Дане рішення не підтримали судді Сергій Головатий та Василь Лемак.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Зазначимо, скандальне рішення виносила Велика палата Конституційного суду у складі 15 суддів.

Однак суддя Сергій Головатий проголосував проти, оскільки курс на євроінтеграцію України закріплено в Конституції, а, згідно з міжнародними зобов'язаннями, боротьба з корупцією в Україні є одним з головних принципів. Він також посилається на рішення Європейського суду з прав людини, який прийшов до висновку, що декларування активів публічних осіб переслідує легітимну мету, потрібну демократичному суспільству.

Головатий також зазначив, що теза про те, що Нацагентство з питань запобігання корупції нібито контролює судову гілку влади, не має юридичних підстав. Що стосується скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, він підкреслив, що стаття 366-1 Кримінального кодексу передбачала покарання за декларування завідомо недостовірних даних або навмисну не подачу декларації.

Суддя Василь Лемак, в свою чергу, не підтримав рішення КСУ, вважаючи, що воно недостатньо обґрунтовано, а частина міжнародних договорів України все-таки є джерелом тлумачення Конституції та її цінностей.

Він також не погодився з оскарженням ідеї криміналізації недостовірного декларування, оскільки світовий досвід свідчить про зворотне. Він додав, що КСУ, приймаючи скандальне рішення, не дав парламенту часу для врегулювання питання, щоб не допустити законодавчої паузи.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачала покарання недостовірне декларування.

Також суд скасував право НАЗК перевіряти електронні декларації та виявляти конфлікт інтересів. У зв'язку з цим рішенням закрили доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

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