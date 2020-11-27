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Доопрацьований бюджет-2021 надійшов у Раду

Автор: Юлія Струк

Доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної ради. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - 27 листопада одержано доопрацьований проект, передано на розгляд керівництву.

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

У проекті державного бюджету на 2021 рік, який передали в Раду для другого читання, закладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон та 328 мільярдів гривень.

Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що КМУ змушений був скоротити дефіцит проекту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали переговори з МВФ.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте в матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

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