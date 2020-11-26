Змушені були скоротити дефіцит бюджету через позицію МВФ, - Марченко

Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проекту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що дефіцит до другого читання Верховної ради довелося коригувати, виходячи з ситуації з можливостями брати кредити.

"У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу, через те, що треба було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Ми погоджували параметри дефіциту і були змушені прийняти ситуацію, при якій довелося скорочувати дефіцит. Ті розрахунки, які були перед першим читанням, треба було скоригувати виходячи з можливостей наших позик", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проекті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зазначимо, бюджетний дефіцит був одним із предметів переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Ще у вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що МВФ вимагав скоротити дефіцит.

Сьогодні Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроект передадуть до Верховної ради.

Більше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".