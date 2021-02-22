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На Донбасі побудують новий аеропорт

Новость на русском → Донецьк, Понеділок 22 лютого 2021 11:29
На Донбасі побудують новий аеропорт Фото: аеропорт (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На підконтрольній території Донбасу планують побудувати новий аеропорт. Він буде створений для цивільних рейсів.

Про це заявив в ході форуму "Україна 30" президент України Володимир Зеленський.

Аеропорт побудують для жителів Донецької та Луганської областей.

"Між Луганській і Донецькій областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проектування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі є чотири основні гарячі точки. У минулому році в них зафіксували близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню, повідомили в ОБСЄ.

Зокрема, це трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія постійно намагається зняти з себе провину за розв'язування війни в Україні. І робить це, зокрема, за допомогою своїх агентів впливу.

Зазначимо, "меру" тимчасово окупованого Дебальцеве (Донецька область) оголосили про підозру за стягування "податків" з місцевих жителів. Тепер йому загрожує до 15 років за гратами.

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