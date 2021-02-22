На Донбассе построят новый аэропорт

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов.

Об этом заявил в ходе форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня, сообщили в ОБСЕ.

В частности, это треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязание войны в Украине. И делает это, в частности, посредством своих агентов влияния.

Отметим, "мэру" временно оккупированного Дебальцево (Донецкая область) объявили о подозрении за взимание "налогов" с местных жителей. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.