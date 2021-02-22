ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе построят новый аэропорт

Новина українською → Донецк, Понедельник 22 февраля 2021 11:29
На Донбассе построят новый аэропорт Фото: аэропорт (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов.

Об этом заявил в ходе форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня, сообщили в ОБСЕ.

В частности, это треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязание войны в Украине. И делает это, в частности, посредством своих агентов влияния.

Отметим, "мэру" временно оккупированного Дебальцево (Донецкая область) объявили о подозрении за взимание "налогов" с местных жителей. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Донецкая область аэропорт
NEWS
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ