Донбас, реформи і Росія: у Меркель назвали теми зустрічі із Зеленським

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, у тому числі врегулювання на Донбасі та реформи. Переговори пройдуть 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду .

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією", - зазначив Зайберт.