Донбасс, реформы и Россия: у Меркель назвали темы встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Переговоры пройдут 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства .

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.