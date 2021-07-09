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Донбасс, реформы и Россия: у Меркель назвали темы встречи с Зеленским

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Переговоры пройдут 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что Меркель намерена лично поехать в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2".

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДонбассАнгела Меркель