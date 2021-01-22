RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Доповідь Шмигаля по тарифах і податок на Google: чим займеться Рада на пленарному тижні

Автор: Юлія Струк

Наступного тижня відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Парламентарії мають намір заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля по тарифах і розглянути ряд законопроектів.

Про це свідчить порядок денний ВР на наступний тиждень.

Відповідно до нього, доповідь прем'єра нардепи заслухають у вівторок, а також розглянуть законопроекти №3612 про всеукраїнський референдум і №3623 про скасування трудової книжки.

У середу депутати розглянуть проект закону №4184 про "податок на Googlе", а також ряд екологічних законів.

У четвер парламентарії мають намір розглянути закон про ліквідацію податкової міліції №3087-д, реформу Служби безпеки України №3196-д і закон про парламентську службу №4530.

При цьому в п'ятницю заплановане закриття четвертої сесії парламенту. Але до закриття депутати планують розглянути законопроект про заборону пластикових пакетів №2051-1.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум.

Також серед пріоритетів законопроекти про державну та парламентську служби й регулювання обласних газів.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков також повідомляв, що незабаром парламент розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України тарифиВерховна Радапленарная неделяДенис Шмигаль