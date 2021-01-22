Доклад Шмыгаля по тарифам и налог на Google: чем займется Рада на пленарной неделе

На следующей неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Парламентарии намерены заслушать доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по тарифам и рассмотреть ряд законопроектов.

Об этом гласит повестка дня ВР на следующую неделю.

Согласно ей, доклад премьера нардепы заслушают во вторник, а также рассмотрят законопроекты №3612 про всеукраинский референдум и №3623 про отмену трудовой книжки.

В среду депутаты рассмотрят проект закона №4184 о "налоге на Googlе", а также ряд экологических законов.

В четверг парламентарии намерены рассмотреть закон о ликвидации налоговой милиции №3087-д, реформе Службы безопасности Украины №3196-д и закон о парламентской службе №4530.

При этом в пятницу запланировано закрытие четвертой сессии парламента. Но до закрытия депутаты планируют рассмотреть законопроект о запрете пластиковых пакетов №2051-1.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме.

Также среди приоритетов законопроекты о государственной и парламентской службах и регулирование областных газов.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков также сообщал, что вскоре парламент рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство.