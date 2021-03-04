Децентралізація. Рада у квітні планує взятися за зміни до Конституції
Верховна рада може розпочати розгляд змін до Конституції України в частині децентралізації в квітні. Оптимістичний сценарій - прийняття у першому читанні до кінця поточної сесії (до 23 липня 2021 року).
Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що в більш ранній термін не вдасться розпочати розгляд цих змін, оскільки є ряд процедур до винесення до сесійної зали.
"Місяць піде на те, щоб внести законопроект, дочекатися альтернативних законопроектів, проголосувати мінімум 226 голосами, щоб відправити до Конституційного суду - і це відбудеться в кращому випадку в середині квітня", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів у цьому році затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади. Вони стосуються введення інституту префектів в регіонах.
Згідно з планом, у регіонах відбуватиметься регулярна ротація серед префектів. Україні необхідно 129 префектів (по кількості укрупнених районів), або 25 (за кількістю областей), але ці цифри ще будуть обговорюватися. Крім того, формується кадровий резерв на 300 префектів.
Префекти повинні будуть координувати вертикаль влади, а також стежити за законністю дій місцевих рад, і реагувати на порушення.