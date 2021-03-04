Децентрализация. Рада в апреле планирует взяться за изменения в Конституцию
Верховная рада может начать рассмотрение изменений в Конституцию Украины по части децентрализации в апреле. Оптимистичный сценарий - принятие в первом чтении до конца текущей сессии (до 23 июля 2021 года).
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что в более ранний срок не удастся начать рассмотрение этих изменений, поскольку есть ряд процедур до вынесения в сессионный зал.
"Месяц точно уйдет на то, чтобы законопроект внести, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный суд - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля", - сказал Корниенко.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения в Конституцию по части децентрализации власти. Они касаются ввода института префектов в регионах.
Согласно плану, в регионах будет происходить регулярная ротация среди префектов. Украине необходимо 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но эти цифры еще будут обсуждаться. Кроме того, формируется кадровый резерв на 300 префектов.
Префекты должны будут координировать вертикаль власти, а также следить за законностью действий местных советов, и реагировать на нарушения.