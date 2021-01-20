Денісова: процес обміну полоненими на Донбасі заморожено

На сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено. Російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов.

Про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, процес щодо обміну полоненими на сьогодні заморожено і нічого не відбувається.

"Я нещодавно, 3 грудня, спілкувалася з так званою уповноваженою ... так званої "Донецької народної республіки", ми обговорювали це питання. Нам потрібно рухатися в цьому напрямку...", - зазначила Денісова.

Вона додала, що це питання опрацьовується з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, раніше Денісова після розмови з "омбудсменом ДНР" Дариною Морозовою заявляла, що окупанти налаштовані на організацію процесу обміну полоненими. Вона також зазначала, що щодо обміну є технічні питання, які треба погодити.

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергій Гармаш говорив, що обмін полоненими заблоковано, оскільки бойовики вимагають процесуальної очистки 9 осіб, які передали на окупований Донбас у рамках минулого обміну. За його словами, це неможливо, оскільки вони фізично не перебувають на підконтрольній території України.