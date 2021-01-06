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Демократ Уорнок перемагає на виборах в сенат США в Джорджії, - CNN

Новость на русском → Джорджія, Середа 06 січня 2021 11:44
Демократ Уорнок перемагає на виборах в сенат США в Джорджії, - CNN Фото: Рафаель Уорнок (flickr.by Raphael Warnock)
Автор: Андрій Козловський

Демократ Рафаель Уорнок перемагає у другому турі виборів в сенат США в штаті Джорджія. Він обігнав республиканку Келлі Лефлера.

Про це повідомляє CNN.

Офіційно підрахунок голосів ще не завершений. За даними телеканалу NBC, після обробки близько 98% бюлетенів Уорнок набрав 50,5% голосів, Лефлера - 49,5%, повідомив Reuters.

Зазначається, що 3 листопада в США переобирали третину сенату. У Джорджії жоден з кандидатів не зміг набрати потрібної кількості голосів, тому в штаті провели другий тур. З урахуванням можливої перемоги Уорнока загальний рахунок між партіями становить 49 місць у демократів проти 50 у республіканців.

На ще один мандат претендують демократ Джон Оссофф і республіканець Девід Пердью. Якщо обидва демократи виграють, у партії з'явиться перевага в сенаті. Вона буде пов'язана з обранням віце-президентом США демократа Камали Харріс, яка очолить сенат.

Нагадаємо, сьогодні Конгрес збереться на засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на вибори президента США.

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