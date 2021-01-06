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Демократ Уорнок победил на выборах в сенат США в Джорджии, - CNN

Новина українською → Джорджия, Среда 06 января 2021 11:44
Демократ Уорнок победил на выборах в сенат США в Джорджии, - CNN Фото: Рафаэль Уорнок (flickr.by Raphael Warnock)
Автор: Андрей Козловский

Демократ Рафаэль Уорнок победил во втором туре выборов в сенат США в штате Джорджия. Он обогнал республиканку Келли Леффлер.

Об этом сообщает CNN.

Официально подсчет голосов еще не завершен. По данным телеканала NBC, после обработки около 98% бюллетеней Уорнок набрал 50,5% голосов, Леффлер - 49,5%, сообщил Reuters.

Отмечается, что 3 ноября в США переизбирали треть сената. В Джорджии ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов, поэтому в штате провели второй тур. С учетом возможной победы Уорнока общий счет между партиями составляет 49 мест у демократов против 50 у республиканцев.

На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью. Если оба демократа выиграют, у партии появится преимущество в сенате. Оно будет связано с избранием вице-президентом США демократа Камалы Харрис, которая возглавит сенат.

Напомним, сегодня Конгресс соберется на заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

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