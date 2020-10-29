По справі "скіфського золота" прийняли важливе для України рішення, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що по справі "скіфського золота" прийняли важливе рішення. Суд Амстердама задовольнив запит України про відвід судді.

Про це міністр Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

Міністр зазначив, що довгий час Україна боролась за відвід судді, якого підозрюють в упередженості.

"Хоча це може видатись як звичайний процесувальний крок, але те, що вчора цього суддю "відвели" є дуже важливим досягненням", - заявив він.

Кулеба додав, що поки суд не назвав дату наступного засідання по цій справі.

У листопаді минулого року суд відмовив в задоволенні цього клопотання - відводу судді. Тоді Україна ще раз звернулась в суд з таким питанням.

Українська сторона встановила, що головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой".

Юридична фірма Bergh Stoop & Sanders, яка діє в інтересах України, подавала запит, поставивши під сумнів незалежність суду.

У 2014 році колекція "скіфського золота" була передана для виставки в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. На момент виставки Крим було анексовано Росією. З тих пір права на "скіфське золото" оскаржується в суді