По делу "скифского золота" приняли важное для Украины решение, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что по делу "скифского золота" приняли важное решение. Суд Амстердама удовлетворил запрос Украины об отводе судьи.

Об этом министр Дмитрий Кулеба заявил на брифинге.

Министр отметил, что долгое время Украина боролась за отвод судьи, которого подозревают в предвзятости.

"Хотя это может показаться как обычный процесувальний шаг, но то, что вчера этого судью "отвели" является очень важным достижением", - заявил он.

Кулеба добавил, что пока суд не назвал дату следующего заседания по этому делу.

В ноябре прошлого года суд отказал в удовлетворении этого ходатайства - отвода судьи. Тогда Украина еще раз обратилась в суд с таким вопросом.

Украинская сторона установила, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой".

Юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос, поставив под сомнение независимость суда

В 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на "скифское золото" оспаривается в суде.