У справі "ПрикарпатЗахідтранс" оголосили підозру

За словами джерела, мова йде про ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", право власності на який належить компанії "ПрикарпатЗахідтранс". У схемі нібито брали участь посадові особи цієї фірми, а також українські і російські чиновники.

На сайті СБУ уточнюється, що підозру оголосили експертці, яка сприяла виведенню нафтопроводу з державної власності. За даними слідства, вона сприяла реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи "ПрикарпатЗападтрансу".

Також у СБУ зазначають, що справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу кілька років розглядалася в суді. Завдяки висновкам експертки суд переглянув рішення на користь комерційної структури.

Сьогодні фігурантці повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями експерта та подання завідомо неправдивого висновку до суду. НАБУ уточнює, що фігурантка справи - колишня заступниця директора "УкрДІАП".

Як відомо, ЗМІ пов'язують власників "ПрикарпатЗахідтранс" з бізнес-групою, нібито близькою до народного депутата Віктора Медведчука.