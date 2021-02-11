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У справі "ПрикарпатЗахідтранс" оголосили підозру

Автор: Олег Черниш

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) оголосили підозру у справі про передачу нафтопроводу структурам, нібито близьким до нардепа Віктора Медведчука. Підозру оголосили експерту, який був задіяний у схемі.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у СБУ.

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За словами джерела, мова йде про ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок", право власності на який належить компанії "ПрикарпатЗахідтранс". У схемі нібито брали участь посадові особи цієї фірми, а також українські і російські чиновники.

На сайті СБУ уточнюється, що підозру оголосили експертці, яка сприяла виведенню нафтопроводу з державної власності. За даними слідства, вона сприяла реалізації схеми, організаторами якої були посадові особи "ПрикарпатЗападтрансу".

Також у СБУ зазначають, що справа про право власності на ділянку державної частини магістрального нафтопродуктопроводу кілька років розглядалася в суді. Завдяки висновкам експертки суд переглянув рішення на користь комерційної структури.

Сьогодні фігурантці повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями експерта та подання завідомо неправдивого висновку до суду. НАБУ уточнює, що фігурантка справи - колишня заступниця директора "УкрДІАП".

Як відомо, ЗМІ пов'язують власників "ПрикарпатЗахідтранс" з бізнес-групою, нібито близькою до народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, нафтопровід був побудований за часів СРСР та після його розпаду мав перейти у власність України на підставі правонаступництва. Проте дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" не передала його, і у 2011 році суд в Рівненській області визнав право власності України.

Але в 2015 році суд скасував рішення, а в 2017 на підставі експертизи визнав право власності за ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

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