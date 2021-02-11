UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

По делу "ПрикарпатЗападтранс" объявили подозрение

Автор: Олег Черныш

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) объявили подозрение по делу о передаче нефтепровода структурам, якобы близким к нардепу Виктору Медведчуку. Подозрение объявили эксперту, который был задействован в схеме.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СБУ.

Популярные новости
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021

По словам источника, речь идет об участке нефтепровода "Самара - Западное направление", право собственности на который принадлежит компании "ПрикарпатЗападтранс". В схеме якоби участвовали должностные лица этой фирмы, а также украинские и российские чиновники.

На сайте СБУ уточняется, что подозрение объявили эксперту, которая способствовала выведению нефтепровода из государственной собственности. По данным следствия, она содействовала реализации схемы, организаторами которой были должностные лица "ПрикарпатЗападтранса".

Также в СБУ отмечают, что дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода несколько лет рассматривалось в суде. Благодаря выводам эксперта суд пересмотрел решение в пользу коммерческой структуры.

Сегодня фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями эксперта и подачу заведомо ложного заключения в суд. НАБУ уточняет, что фигурант дела - бывшая заместитель директора "УкрГИАП".

Как известно, СМИ связывают владельцев "ПрикарпатЗападтранса" с бизнес-группой, якобы близкой к народному депутату Виктору Медведчуку.

Напомним, нефтепровод был построен во времена СССР и после его распада должен был перейти в собственность Украины на основании правопреемства. Однако дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала его, и в 2011 году суд в Ровенской области признал право собственности Украины.

Но в 2015 году суд отменил решение, а в 2017 на основании экспертизы признал право собственности за ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныНАБУнефтепровод
Читайте также
Экс-главе банка "Аркада" объявили подозрение. Растратил 22 млн гривен вкладчиков
Прогноз погоды