Справа Юрченка: суд продовжив розслідування проти нардепа

Вищий антикорупційний суд продовжив терміни розслідування кримінального провадження проти депутата Верховної ради Олександра Юрченка. Його підозрюють у хабарництві.
Про це свідчать матеріали суду.
ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про продовження строків слідства.
Суд продовжив терміни кримінального провадження до 8 місяців, тобто до 10 травня.
Рішення суду оскарженню не підлягає.
Як писало РБК-Україна, Юрченка підозрюють у хабарництві, йому інкримінують лобіювання правок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.
Пізніше за парламентарія внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. На нього наділи електронний браслет.
Однак у кінці листопада 2020 року браслет з депутата Ради зняли, а арешт продовжили на 60 діб.
Детальніше про його справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від" Слуги народу ".