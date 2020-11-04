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З нардепа Юрченка зняли електронний браслет

Новость на русском → Україна, Середа 04 листопада 2020 17:32
З нардепа Юрченка зняли електронний браслет Фото: Олександр Юрченко (УНІАН)
Автор: Юлія Струк, Олег Черниш

Народному депутату Олександру Юрченку продовжили арешт на 60 діб. Однак з нього зняли електронний браслет.

Про це РБК-Україна розповіли у Вищому антикорупційному суді.

Таким чином, парламентарю продовжили всі зобов'язання, крім браслета.

"Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету!" - написав Юрченко у своєму Facebook.

Відзначимо, на початку жовтня ВАКС залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Юрченку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн гривень. Апеляцію захисників відхилили.

Термін дії запобіжного заходу Юрченко мав закінчитися 9 листопада 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Юрченко підозрюють у хабарництві, йому інкримінують лобіювання правок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

Пізніше за парламентарія внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. На нього наділи електронний браслет.

Детальніше про його справі читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від "Слуги народу".

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