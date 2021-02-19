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Справа Юрченка: суд продовжив розслідування проти нардепа

Новость на русском → Україна, П'ятниця 19 лютого 2021 16:40
Справа Юрченка: суд продовжив розслідування проти нардепа Фото: Олександр Юрченко (УНІАН)
Автор: Олег Черниш

Вищий антикорупційний суд продовжив терміни розслідування кримінального провадження проти депутата Верховної ради Олександра Юрченка. Його підозрюють у хабарництві.

Про це свідчать матеріали суду.

ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про продовження строків слідства.

Суд продовжив терміни кримінального провадження до 8 місяців, тобто до 10 травня.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як писало РБК-Україна, Юрченка підозрюють у хабарництві, йому інкримінують лобіювання правок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

Пізніше за парламентарія внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. На нього наділи електронний браслет.

Однак у кінці листопада 2020 року браслет з депутата Ради зняли, а арешт продовжили на 60 діб.

Детальніше про його справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від" Слуги народу ".

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