Справа Юрченка: суд продовжив розслідування проти нардепа

Вищий антикорупційний суд продовжив терміни розслідування кримінального провадження проти депутата Верховної ради Олександра Юрченка . Його підозрюють у хабарництві.

Про це свідчать матеріали суду.

ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про продовження строків слідства.

Суд продовжив терміни кримінального провадження до 8 місяців, тобто до 10 травня.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як писало РБК-Україна, Юрченка підозрюють у хабарництві, йому інкримінують лобіювання правок до законодавства за грошову винагороду. Суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу 3,1 млн гривень.

Пізніше за парламентарія внесли заставу і він вийшов зі слідчого ізолятора. На нього наділи електронний браслет.

Однак у кінці листопада 2020 року браслет з депутата Ради зняли, а арешт продовжили на 60 діб.

Детальніше про його справу читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від" Слуги народу ".