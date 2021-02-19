Дело Юрченко: суд продлил расследование против нардепа

Высший антикоррупционный суд продлил сроки расследования уголовного производства против депутата Верховной рады Александра Юрченко . Его подозревают во взяточничестве.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

ВАКС удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о продлении сроков следствия.

Суд продлил сроки уголовного производства до 8 месяцев, то есть до 10 мая.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как писало РБК-Украина, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

Позже за парламентария внесли залог и он вышел из следственного изолятора. На него надели электронный браслет.

Однако в конце ноября 2020 года браслет с депутата Рады сняли, а арест продолжили на 60 суток.

Подробнее о его деле читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".