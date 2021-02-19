Дело Юрченко: суд продлил расследование против нардепа
Высший антикоррупционный суд продлил сроки расследования уголовного производства против депутата Верховной рады Александра Юрченко. Его подозревают во взяточничестве.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
ВАКС удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о продлении сроков следствия.
Суд продлил сроки уголовного производства до 8 месяцев, то есть до 10 мая.
Решение суда обжалованию не подлежит.
Как писало РБК-Украина, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.
Позже за парламентария внесли залог и он вышел из следственного изолятора. На него надели электронный браслет.
Однако в конце ноября 2020 года браслет с депутата Рады сняли, а арест продолжили на 60 суток.
Подробнее о его деле читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".