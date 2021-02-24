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Справа ПриватБанку: для колишнього топ-менеджера Яценка просять арешт із заставою

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 17:48
Справа ПриватБанку: для колишнього топ-менеджера Яценка просять арешт із заставою Фото: Володимир Яценко (facebook Володимир Яценко)
Автор: Олег Черниш

У справі "ПриватБанку" для Володимира Яценка - екс-першого заступника голови правління банку - просять тримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Сьогодні Вищий антикорупційний суд розгляне запобіжний захід.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Ми просимо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави", - повідомило джерело.

При цьому розмір застави не уточнюється. Засідання щодо обрання запобіжного заходу для Яценка розпочнеться сьогодні о 18:00.

Нагадаємо, цього тижня Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра до Відня. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценку готували підозру.

На сьогодні, крім нього, підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександру Дубілету, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній. При цьому генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначає, що це лише початок і в справі "ПриватБанку" скоро будуть нові підозри.

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