Справа Пашинського: потерпілий відкликав позов до екс-нардепа

Хімікус зробив таку заяву в ході засідання у Васильківському міськрайонному суді. Він зазначив, що отримав компенсацію.

Суму компенсації потерпілий не називав. Але зазначив, що сума менш як 1,5 млн гривень, які він вимагав у позові. Хто і як передав гроші, чоловік теж не пояснив. Однак потерпілий не зустрічався з Пашинським.

Однак справу колишнього депутата продовжать слухати. Сьогодні суд допитав свідків, в тому числі дружину потерпілого Хімікуса Ольгу і дружину Пашинського.

При цьому під час їх виступу суд видалив пресу із залу на прохання адвоката Пашинського Андрія Федура. Захисник заявив про необхідність не розголошувати свідчення свідків - суд з ним погодився.