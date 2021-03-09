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Дело Пашинского: пострадавший отозвал иск к экс-нардепу

Автор: Юлия Струк

Потерпевший в деле бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований. Экс-депутата Верховной рады обвиняют в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Химикус сделал такое заявление в ходе заседания в Васильковском горрайонном суде. Он отметил, что получил компенсацию.

Сумму компенсации потерпевший не называл. Но отметил, что сумма меньше 1,5 млн гривен, которые он требовал в иске. Кто и как передал деньги, мужчина тоже не пояснил. Однако потерпевший не встречался с Пашинским.

Однако дело бывшего депутата продолжат слушать. Сегодня суд допросил свидетелей, в том числе супругу потерпевшего Химикуса Ольгу и жену Пашинского.

При этом во время их выступления суд удалил прессу из зала по просьбе адвоката Пашинского Андрея Федура. Защитник заявил о необходимости не разглашать показания свидетелей - суд с ним согласился.

Напомним, в начале июля Государственное бюро расследований направило в суд дело Пашинского.

Как писало РБК-Украина, о завершении расследования дела Пашинского сообщалось еще в апреле 2020 года.

Речь идет об инциденте в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Тогда в Киевской области произошел конфликт между на тот момент действующим нардепом и Химикусом. В результате Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением.

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Новости Украины Сергей Пашинскийуголовное дело
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