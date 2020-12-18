Справа MH-17: суд почне слухання по суті в червні 2021 року

Якщо слідство у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH-17 на Донбасі йтиме за планом, то слухання по суті суд Гааги почне вже на початку червня 2021 року. За попереднім графіком, перше слухання справи по суті відбудеться 7 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті окружного суду Гааги.

Наступне слухання у справі MH-17 має відбутися 1 лютого 2021 року. На ньому заслухають, як проходить додаткове розслідування, а також статус позовів про відшкодування збитків, поданих родичами, та заява прокуратури про перевірку реконструкції MH17. Ще одне засідання планується на 15 квітня 2021 року.

"Якщо слідство продовжиться, як очікувалося, суд розпочне слухання справи по суті у кримінальному процесі MH17 у понеділок, 7 червня 2021 року", - зазначили в суді.

Зазначимо, Boeing-777 рейсу MH17 був збитий в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Літак здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Нагадаємо, досудовий етап у кримінальному провадженні MH17 завершився 25 листопада 2020 року. На останньому засіданні суд вирішив допитати російський військових 53-ї зенітно-ракетної бригади як свідків у справі.

Крім того, на останньому засіданні суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH-17, які пропонувала сторона захисту.