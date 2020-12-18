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Дело MH-17: суд начнет слушания по существу в июне 2021 года

Автор: Дмитрий Левицкий

Если следствие по делу о крушении малайзийского рейса MH-17 на Донбассе будет идти по плану, то слушания по существу суд Гааги начнет уже в начале июня 2021 года. По предварительному графику, первое слушание дела по существу состоится 7 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте окружного суда Гааги.

Следующее слушание по делу MH-17 должно состояться 1 февраля 2021 года. На нем заслушают, как проходит дополнительное расследование, а также статус исков о возмещении убытков, поданных родственниками, и заявление прокуратуры о проверке реконструкции MH17. Еще одно заседание планируется на 15 апреля 2021 года.

"Если следствие продолжится, как ожидается, суд начнет слушание дела по существу в уголовном процессе MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - отметили в суде.

Отметим, Boeing-777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Самолет совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Напомним, досудебный этап в уголовном производстве MH17 завершился 25 ноября 2020 года. На последнем заседании суд решил допросить российский военных 53-й зенитно-ракетной бригады в качестве свидетелей по делу.

Кроме того, на последнем заседании суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы MH-17, которые предлагала сторона защиты.

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