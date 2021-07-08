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Справа Медведчука: суд розглядає продовження запобіжного заходу

Автор: Анастасія Рокитна

Печерський районний суд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Він зараз під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, запобіжний захід закінчується 9 липня.

У чому підозрюють Медведчука:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ);

Нагадаємо, суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука.

Подробиці про розслідування проти одного з лідерів ОПЗЖ і введені проти нього санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".

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Віктор Медведчук