Справа Медведчука: суд розглядає продовження запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку. Він зараз під домашнім арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, запобіжний захід закінчується 9 липня.
У чому підозрюють Медведчука:
Нагадаємо, суд продовжив терміни розслідування у справі Медведчука.
Подробиці про розслідування проти одного з лідерів ОПЗЖ і введені проти нього санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".