Дело Медведчука: суд рассматривает продление меры пресечения

Печерский районный суд Киева рассматривает продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Он сейчас под домашним арестом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, мера пресечения истекает 9 июля.
В чем подозревают Медведчука:
Напомним, суд продлил сроки расследования по делу Медведчука.
Подробности о расследовании против одного из лидеров ОПЗЖ и введенных против него санкциях, читайте в материале РБК-Украина "Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти".