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Данілов про "Північний потік-2": енергетика - зброя, яку часто використовує Росія

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Росія часто використовує енергетику як зброю.

Про це йдеться в інтерв'ю Данілова для "Укрінформ".

Як зазначив Данілов, будівництво російського газопроводу є спільним викликом для України та Польщі, оскільки "Північний потік-2" дуже небезпечний для Європи.

"Це наш спільний виклик. Ми не знаємо, чим це може закінчитися, але для нас цей проєкт небезпечний не лише з економічної, а й з геополітичної точки зору. Росія використовує енергетику як засіб впливу на ті чи інші країни. Ми пам’ятаємо, як вони купували Януковича знижками на газ. Енергетика - це зброя, яку часто використовує Росія", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" четвертим потужним ударом Росії по Україні.

Крім того, у лютому Польща та Україна спільно звернулися до президента США з проханням завадити будівництву "Північного потоку-2".

Водночас в Німеччині завершення будівництва "Північного потоку-2" називають одним із пріоритетів країни.

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Новини України РНБОПівнічний потік-2
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