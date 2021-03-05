Данілов про "Північний потік-2": енергетика - зброя, яку часто використовує Росія

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Росія часто використовує енергетику як зброю.

Як зазначив Данілов, будівництво російського газопроводу є спільним викликом для України та Польщі, оскільки "Північний потік-2" дуже небезпечний для Європи.

"Це наш спільний виклик. Ми не знаємо, чим це може закінчитися, але для нас цей проєкт небезпечний не лише з економічної, а й з геополітичної точки зору. Росія використовує енергетику як засіб впливу на ті чи інші країни. Ми пам’ятаємо, як вони купували Януковича знижками на газ. Енергетика - це зброя, яку часто використовує Росія", - сказав він.