UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Данилов о "Северном потоке-2": энергетика - оружие, которое часто использует Россия

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Россия часто использует энергетику как оружие.

Об этом речь идет в интервью Данилова для "Укринформ".

Как отметил Данилов, строительство российского газопровода является общим вызовом для Украины и Польши, поскольку "Северный поток-2" очень опасен для Европы.

"Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться, но для нас этот проект опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика - это оружие, которое часто использует Россия", - сказал он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" четвертым мощным ударом России по Украине.

Кроме того, в феврале Польша и Украина совместно обратились к президенту США с просьбой помешать строительству "Северного потока-2".

В то же время в Германии завершение строительства "Северного потока-2" называют одним из приоритетов страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОСеверный поток-2
Читайте также
В США думают над дальнейшими мерами против "Северного потока-2"
"Северный поток-2": строительство в водах Дании затягивается до осени
Прогноз погоды