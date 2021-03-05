Данилов о "Северном потоке-2": энергетика - оружие, которое часто использует Россия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Россия часто использует энергетику как оружие.

Об этом речь идет в интервью Данилова для "Укринформ" .

"Это наш общий вызов. Мы не знаем, чем это может закончиться, но для нас этот проект опасен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения. Россия использует энергетику как средство воздействия на те или иные страны. Мы помним, как они покупали Януковича скидками на газ. Энергетика - это оружие, которое часто использует Россия", - сказал он.

Как отметил Данилов, строительство российского газопровода является общим вызовом для Украины и Польши, поскольку "Северный поток-2" очень опасен для Европы.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" четвертым мощным ударом России по Украине.

Кроме того, в феврале Польша и Украина совместно обратились к президенту США с просьбой помешать строительству "Северного потока-2".

В то же время в Германии завершение строительства "Северного потока-2" называют одним из приоритетов страны.