Данілов про санкції проти каналів Козака: це потрібно, щоб зберегти Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоб зберегти Україну. Так він відреагував на критику рішення про введення санкцій з боку міжнародних федерацій журналістів (International і European Federation of Journalists).

Відповідну заяву Данілов оприлюднив у Facebook.

"На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти державу і незалежність", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що стурбованість, яку висловлюють міжнародні та національні організації, які займаються захистом свободи слова, очікувані і зрозумілі. Однак закликав журналістські інститути не робити поверхневі оцінки даної ситуації.

"Як сказано в заяві International і European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися тільки в дуже виняткових обставин". У зв'язку з цим хочемо проінформувати IFJ і EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким - війна", - додав Данілов.

Він заявив, що Росія використовує проти України всі технології інформаційної війни, які жодним чином не відповідають міжнародно-правовим стандартам".

"Одним із знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, у вівторок президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

Детальніше про ситуацію навколо введення санкцій проти телеканалів, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".