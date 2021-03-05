RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данілов пообіцяв "гідну відповідь" на дії Росії через санкції проти Медведчука

Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

Про це йдеться в інтерв'ю Данілова для "Укрінформ".

Він також відреагував на загострення ситуації на Донбасі, зазначивши, що це є прямим підтвердженням прямого відношення Росії до війни і того, що проти України воюють війська, які керуються з Москви.

"По-друге, я точно знаю, що наше військо готове до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. А що стосується їхніх (Росії - ред.) планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише президента, РНБО, а всього українського народу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". В санкціях проти Медведчука Москва побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, як Росія може відповісти на санкції проти Медведчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор МедведчукРНБОРосійська ФедераціяСанкції
Читайте також
Коболєв: на утримання "труби Медведчука" треба десятки мільйонів гривень
Санкції проти Медведчука підтримала частина прихильників ОПЗЖ. Експерт назвав причину
Прогноз погоди