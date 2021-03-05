Данілов пообіцяв "гідну відповідь" на дії Росії через санкції проти Медведчука

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

Він також відреагував на загострення ситуації на Донбасі, зазначивши, що це є прямим підтвердженням прямого відношення Росії до війни і того, що проти України воюють війська, які керуються з Москви.

"По-друге, я точно знаю, що наше військо готове до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. А що стосується їхніх (Росії - ред.) планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише президента, РНБО, а всього українського народу", - сказав Данілов.