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Данілов пообіцяв "гідну відповідь" на дії Росії через санкції проти Медведчука

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 18:20
Данілов пообіцяв "гідну відповідь" на дії Росії через санкції проти Медведчука Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пообіцяв, що Україна дасть "гідну відповідь" на будь-які дії Росії після введення санкцій проти Віктора Медведчука. Він розповів, що РНБО розглядає різні сценарії реакції Москви.

Про це йдеться в інтерв'ю Данілова для "Укрінформ".

Він також відреагував на загострення ситуації на Донбасі, зазначивши, що це є прямим підтвердженням прямого відношення Росії до війни і того, що проти України воюють війська, які керуються з Москви.

"По-друге, я точно знаю, що наше військо готове до спротиву країні-агресору в будь-якій точці. А що стосується їхніх (Росії - ред.) планів щодо протидії нашим активним діям, то подивимося. Ми розробляємо різні сценарії, й на будь-які дії Росії в нас буде гідна відповідь. І не лише президента, РНБО, а всього українського народу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у Кремлі санкції проти Медведчука називали "тривожною інформацією". В санкціях проти Медведчука Москва побачила нібито наміри України завершити війну на Донбасі силовими методами.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, як Росія може відповісти на санкції проти Медведчука.

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