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Данилов пообещал "достойный ответ" на действия России из-за санкций против Медведчука

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 18:20
Данилов пообещал "достойный ответ" на действия России из-за санкций против Медведчука Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пообещал, что Украина даст "достойный ответ" на любые действия России после введения санкций против Виктора Медведчука. Он рассказал, что СНБО рассматривает различные сценарии реакции Москвы.

Об этом говорится в интервью Данилова для "Укринформ".

Он также отреагировал на обострение ситуации на Донбассе, отметив, что это является прямым подтверждением прямого отношения России к войне и того, что против Украины воюют войска, которые управляются из Москвы.

"Во-вторых, я точно знаю, что наше войско готово к сопротивлению стране-агрессору в любой точке. А что касается их (России - ред.) планов по противодействию нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа", - сказал Данилов.

Напомним, в Кремле санкции против Медведчука называли "тревожной информацией". В санкциях против Медведчука Москва увидела якобы намерения Украины завершить войну на Донбассе силовыми методами.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, как Россия может ответить на санкции против Медведчука.

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