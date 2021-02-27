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Данілов назвав порядок денний наступного засідання РНБО

Новость на русском → Україна, Субота 27 лютого 2021 06:58
Данілов назвав порядок денний наступного засідання РНБО Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Під час наступного засідання Ради національної безпеки і оборони планують заслухати звіти Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ. Вони мають пояснити, чому роками не закриваються справи щодо дезертирства і держзради.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Правоохоронці повинні будуть пояснити, чому не закриті справи за злочини, які стались після початку російської агресії проти України.

"Ми хочемо почути, чому вони такий довгий термін знаходяться в якомусь невідомому процесі. Тобто процес відомий з точки зору юриспруденції, але немає відповіді суспільству - чому за шість-сім років немає крапки в цих справах", - сказав Данілов.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових. За словами Данілова, санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.

Раніше Данілов анонсував ще одне засідання РНБО. Воно має відбутися через два тижні.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.


Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.


Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.


А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.


У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.

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