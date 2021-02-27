Данилов назвал повестку дня следующего заседания СНБО

Во время следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны планируют заслушать отчеты Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел. Они должны объяснить, почему годами не закрываются дела в отношении дезертирства и госизмены.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Правоохранители должны будут объяснить, почему не закрыты дела за преступления, которые произошли после начала российской агрессии против Украины.

"Мы хотим услышать, почему они такой долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу - почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах", - сказал Данилов.

Напомним, СНБО ввел санкции против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных. По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

Ранее Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Оно должно состояться через две недели.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили наиболее интересные для украинцев вопросы.

В частности, попытались дать ответ на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандала с топменеджерами "ПриватБанка" и поговорили про санкционные списки в Украине.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.