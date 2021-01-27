Тільки "так" або "ні": у Раді заперечують маніпуляції з питаннями на референдумі

У Верховній раді заперечують можливість маніпуляцій з питаннями під час референдуму. Питання будуть конкретними і без двоякого змісту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під знаком опитування. Як і навіщо Рада прийняла закон про референдум".

Однією з дискусій закону про референдум було те, чи не стане він інструментом для маніпуляції громадською думкою. Спочатку головні побоювання були пов'язані з тим, що політики через нього будуть просувати потрібні їм ініціативи.

Як пояснював в інтерв'ю РБК-Україна директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, головне це процедура формулювання питання. Залежно від цього можна отримати або позитивну, або негативну відповідь.

"Якщо ми запитуємо, як ви ставитеся до закону про продаж землі, люди в основному говорять "негативно". Якщо ми питаємо, чи повинен власник землі мати право її продати, то більшість вважає, що так", - зазначив Паніотто.

У робочій групі по розробці законопроекту про народовладдя стверджують, що всі ризики щодо формулювання питання до другого читання були враховані. Як пояснила член групи, експерт Центру політико-правових реформ і коаліції РПР Юлія Кириченко, в фінальну редакцію перенесли всі вимоги до питань з Кодексу належної практики щодо референдумів Венеціанської комісії.

Голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Загоруйко Аліна зазначила, що питання референдуму передбачає тільки одну відповідь: "так" або "ні".

Нагадаємо, вчора Верховна рада остаточно прийняла закон про референдум. РБК-Україна розписало основні моменти цього закону.

Також повідомлялося, що опозиція оцінила ризики закону про референдум.