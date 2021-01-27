Питання зміни території України: опозиція оцінила ризики закону про референдум

Верховна рада України вчора прийняла закон про референдум. Одне з питань, яке може виноситися на референдум - це зміна території України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під знаком опитування. Як і навіщо Рада прийняла закон про референдум".

Опозиція, зокрема, перший заступник голови парламентського комітету з питань державної влади Роман Лозинський ("Голос"), вважає, що під час війни це питання абсурдне.

"На практиці завтра це може бути чергова спроба Банкової запропонувати формулу Штайнмайера або щось в цьому роді на референдум під питанням "ви за мир?". Звичайно, що люди за мир. Тим більше, що з допомогою пропагандистських каналів можна сформувати потрібну громадську думку і отримати переважну більшість за такі ризиковані норми", - сказав він.

Також, згідно із законом, народ може піднімати питання скасування якогось закону. А це, за словами нардепа, суперечить Конституції. Єдиний законодавчий орган - це Верховна рада, заявив він.

Також за словами народного депутата від фракції "ЄС" Руслана Князевича, прийнятий документ фактично вводить "законодавчий референдум".

Проте, член робочої групи з розробки законопроектів з народовладдя, експерт Центру політико-правових реформ і коаліції РПР Юлія Кириченко, навпаки, вважає цю норму одним із головних позитивних моментів.

"Умовно кажучи, в період Януковича "диктаторські закони" не залишили людям іншої можливості, як виходити на вулицю. Але був би тоді такий закон, то люди могли б зібрати три мільйони підписів і скасувати їх на референдумі", - пояснила вона.

Нагадаємо, у "Слуги народу" спростували популярні міфи про закон про референдуми.

Раніше РБК-Україна розписало основні моменти цього закону.