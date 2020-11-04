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"Черная" зона или кратковременный локдаун: как в Украине могут ужесточить карантин

Новина українською → Киев, Среда 04 ноября 2020 12:49
"Черная" зона или кратковременный локдаун: как в Украине могут ужесточить карантин Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В Госпотребслужбе Киева рассказали, как в Украине могут усилить карантин. По поводу введения в стране "черной" зоны ведут дискуссии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава ведомства Олег Рубан.

По его словам, это пока только на стадии обсуждения, но если будет принято решение, то его исполнение обязательно.

"Я знаю, что по поводу этого ("черной" зоны, - ред.) ведется дискуссия, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов, но как показывает практика разных стран это малоэффективное средство и приводит к снижению социальной активности", - отметил он.

Напомним, в Украине пока действует светофорный принцип деления страны на зоны карантина. В стране действуют зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни эпидемиологической опасности.

Впрочем, в Кабинете министров допускают, что уже пора отходить от этого и вводить новый принцип карантинного зонирования.

Тем временем, в Минздраве не исключают введения в Украине карантина "выходного дня". О том, что его могут ввести, стало известно РБК-Украина через свои источники еще вчера.

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