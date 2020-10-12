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Частину повноважень президента Білорусі запропонували перенести на інші рівні влади

Автор: Анастасия Рокитна

У Білорусі пропонують понад 70 повноважень президента перенести на інші рівні влади. Таку записку отримав президент країни Олександр Лукашенко.

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Про це він заявив, заслуховуючи доповідь щодо розвитку національної податкової системи, передає "БелТА".

Лукашенко заявив, що останнім часом багато говорять про перерозподіл повноважень.

"Явно кому-сь їх (повноважень, - ред.) не вистачає, а в основному це правильно: уряд та інші органи влади треба довантажувати, знімати з президента невластиві питання. Нещодавно я отримав записку: пропонується 71 повноваження, якщо можна так сказати, перенести від президента на всі рівні влади. Але це окрема тема розмови, це як підводка до основного питання", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку протестів у Білорусі в серпні були затримані понад 13,5 тисяч осіб. Протестувальники незгодні з результатами виборів президента, вимагають від Лукашенка звільнити політв'язнів, призначити нові вибори і добровільно піти з посади.

Опозиціонерка Світлана Тіхановська пропонує Лукашенку імунітет від переслідувань, якщо той погодиться на зміну влади.

Прогноз погоди
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Новини України БілорусьОлександр Лукашенко