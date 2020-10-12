Часть полномочий президента Беларуси предложили перенести на другие уровни власти

В Беларуси предлагают более 70 полномочий президента перенести на другие уровни власти. Такую записку получил президент страны Александр Лукашенко.

Об этом он заявил, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы, передает "БелТА".

Лукашенко заявил, что в последнее время много говорят о перераспределении полномочий.

"Явно кому-то их (полномочий, - ред.) не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу", - отметил он.

Напомним, с начала протестов в Беларуси в августе были задержаны более 13,5 тысяч человек. Протестующие несогласны с результатами выборов президента, требуют от Лукашенко освободить политзаключенных, назначить новые выборы и добровольно уйти с должности.

Оппозиционерка Светлана Тихановская предлагает Лукашенко иммунитет от преследований, если тот согласится на смену власти.