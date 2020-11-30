Бюджету-2021 не вистачить на вакцинацію та лікування від COVID, - НСЗУ

Закладених в державному бюджеті-2021 коштів недостатньо для вакцинації та лікування українців від COVID-19. Крім того, брак коштів будуть відчувати інші важливі напрямки.

Про це йдеться в заяві Національної служби здоров'я України, опублікованій у Facebook.

Повідомляється, що в бюджеті на наступний рік закладається 123 млрд гривень на Програму медичних гарантій. Однак при такому фінансуванні не вистачить коштів на ряд напрямків.

Зокрема, в цьому бюджеті на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд гривень. З урахуванням динаміки захворюваності, вже в II кварталі 2021 року доведеться в 10 разів скоротити витрати на лікування.

Крім того, в бюджеті недостатньо коштів для фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинації від COVID-19.

"Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн вже готуються до масштабного проекту вакцинації. І з боку України буде відповідальним і виваженим кроком - виділити на це кошти і забезпечити громадян захистом від хвороби", - йдеться в заяві.

Крім того, бюджет 123 млрд гривень не дозволить ввести доплати медикам за досягнення індикаторів якості. Також доведеться знизити кількість послуг по ранній діагностиці раку, які держава оплатить пацієнтам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на вакцину від COVID-19.

Також стало відомо, що Україна може почати вакцинацію від COVID-19 в середині 2021.