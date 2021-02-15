Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів

За його словами, останні події, які відбуваються всередині і навколо країн, можуть підштовхнути РФ і Білорусь до більш тісних інтеграційних процесів.

Макей зазначив, що у президентів на столі лежатиме хороший матеріал для обговорення майбутнього білорусько-російських відносин.

Відповідаючи на питання про те, чи дійсно однією з тем переговорів стане прохання Мінська про виділення коштів з кредиту на АЕС, міністр сказав: "Треба переговорити з Міністерством фінансів, вони у нас відповідають за цю сферу, але я думаю, що тема будівництва атомної станції як дуже важлива тема буде обговорюватися".

Він також не виключив, що тема взаємодії у фінансово-кредитній сфері може бути порушена.

"Можливо, буде обговорюватися питання фінансово-кредитного взаємодії з точки зору реалізації різних вигідних спільних проектів, які обговорювалися, до речі, в ході візиту віце-прем'єра Борисова в Білорусь", - заявив Володимир Макей.