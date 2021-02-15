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О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров

Автор: Анастасия Рокитна

Стала известна возможная повестка дня встречи президентов России и Беларуси Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они будут обсуждать двухсторонние отношения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РБК.

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По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг стран, могут подтолкнуть РФ и Беларусь к более тесным интеграционным процессам.

Макей отметил, что у президентов на столе будет лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли одной из тем переговоров станет просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, министр сказал: "Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться".

Он также не исключил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута.

"Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь", - заявил Владимир Макей.

Напомним, встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина планируется на конец февраля.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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